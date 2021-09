Discoteche, Bassetti “bastona” Speranza (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’affondo arriva a metà pomeriggio, mentre le agenzie rilanciano senza sosta dichiarazioni e polemiche sulla mancata riapertura delle Discoteche. A scagliare il dardo avvelenato è Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive al San Matteo di Genova ed ascoltato scienziato in questi tempi di coronavirus. Nel mirino ci sono Draghi e Speranza, colpevoli – a detta del virologo – di aver assunto un “atteggiamento ideologico” e “molto italico” contro le sale da ballo. “Bisogna cercare di spiegare a Draghi e a Speranza – attacca Bassetti – che le Discoteche non sono un luogo di perdizione dove non si possono fare controlli, dove la gente si bacia e salta in modo incontrollato”. Invece, ad oggi, i locali notturni sono stati trattati alla stregua di lazzaretti. Praticamente in Italia ci si ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’affondo arriva a metà pomeriggio, mentre le agenzie rilanciano senza sosta dichiarazioni e polemiche sulla mancata riapertura delle. A scagliare il dardo avvelenato è Matteo, direttore di Malattie Infettive al San Matteo di Genova ed ascoltato scienziato in questi tempi di coronavirus. Nel mirino ci sono Draghi e, colpevoli – a detta del virologo – di aver assunto un “atteggiamento ideologico” e “molto italico” contro le sale da ballo. “Bisogna cercare di spiegare a Draghi e a– attacca– che lenon sono un luogo di perdizione dove non si possono fare controlli, dove la gente si bacia e salta in modo incontrollato”. Invece, ad oggi, i locali notturni sono stati trattati alla stregua di lazzaretti. Praticamente in Italia ci si ...

