Consob Juve, al via l'indagine sulle plusvalenza: cosa rischiano i bianconeri (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Consob ha dato il via all'indagine sulle plusvalenze della Juventus: ecco cosa rischiano i bianconeri La Consob "Commissione nazionale per le società e la Borsa", ha avviato una verifica nei confronti del calciomercato del club bianconero. Sotto la lente di ingrandimento gli oltre 43 milioni di euro di ricavi da gestione dei diritti dei calciatori, suddivisi in quasi 30 milioni di euro di plusvalenze, oltre 6 milioni di euro da ricavi per prestiti e altri ricavi sempre per circa 6 milioni di euro. Ma cosa rischia la Juventus? Fa chiarezza il Corriere dello Sport: da questa indagine potrebbero scaturire solo provvedimenti amministrativi per la Juventus: forse un'ammenda, ma non di più.

