Barbara d’Urso, lacrime di commozione: c’entra il figlio Emanuele (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non è la prima volta che Barbara d’Urso si spende sui social per suo figlio Emanuele, motivo di grande orgoglio per la conduttrice Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@Barbaracarmelitadurso) “I figli… so’ pezzi ‘e core” recitava Mario Merola e la partenopea Barbara d’Urso ne sa qualcosa sul L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non è la prima volta chesi spende sui social per suo, motivo di grande orgoglio per la conduttrice Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@carmelitadurso) “I figli… so’ pezzi ‘e core” recitava Mario Merola e la partenopeane sa qualcosa sul L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

nigritha_ : @namelessn4na eh beh, avoja a fare le barbara d'urso della situazione come se gli scoop li avessero loro, perché da… - patrikcascino98 : Non Barbara D'Urso che dice che l'infermiere è un lavoro socialmente utile. Ma tutt a post? - MELONEDAVIDE : RT @marioadinolfi: Barbara D’Urso a Canale 5 catechizza il pubblico dicendo che l’utero in affitto va chiamato “maternità solidale”. Lo chi… - milkoffy : RT @marioadinolfi: Barbara D’Urso a Canale 5 catechizza il pubblico dicendo che l’utero in affitto va chiamato “maternità solidale”. Lo chi… - St4tlerWaldorf : @ardigiorgio Oramai il giornalismo alla Barbara D'Urso fà scuola a Repubblica. -