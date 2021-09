Ballando con le stelle | Andrea Iannone su Giulia De Lellis e Belen Rodriguez | la confessione a sorpresa

(Di mercoledì 29 settembre 2021), prima dell’inizio dicon le, ha rilasciato un’intervista: ecco le sue parole suDe, le sue ex fidanzate. E’ uno dei nuovi concorrenti dicon le. Nella prossima edizione del famoso show, in partenza il 16 ottobre,sfiderà i suoi compagni d’avventura L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

FormulaPassion : Iannone in pista a ‘Ballando con le stelle’ - chairiflettuto : pazzesco il cast di ballando con le stelle - zazoomblog : Ballando con le Stelle 16 Milly Carlucci svela se l’ingaggio di Arisa è stata una risposta alla fuga di Raimondo To… - Affaritaliani : Lucrezia Lando, che coppia con Iannone a Ballando con le Stelle 2021. FOTO - mgcalabroMD : Il Maestro Luigi Saccà di Taurianova sarà il nuovo direttore d’orchestra di “Ballando con le stelle”. -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Metro

Andrea Iannone , da sabato 16 ottobre in pista ale stelle , fortemente voluto da Milly Carlucci , padrona di casa dello show di Rai Uno, nel cast del programma, sulle pagine di Chi tira una stoccata all'ex Giulia De Lellis . Parlando ...Andrea Iannone è nel cast ufficiale della nuova edizione dile stelle . Intervistato tra le pagine di Chi Magazine insieme a Milly Carlucci , si sono menzionate anche le sue ex fidanzate famose: Belen Rodriguez e Giulia De Lellis . Iannone: "Belen ...Tra poco prenderà il via Ballando con le stelle mentre Amici 21 è già iniziato. Cosa hanno in comune? Lo scambio di due artisti, ovvero Raimondo Todaro come insegnante del talent di Maria De Filippi e ...Andrea Iannone ha rilasciato un'intervista: ecco le sue parole su Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, le sue ex fidanzate.