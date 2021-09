Alberto Surra correrà in Moto3 nel 2022

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il campionato di MotoGP si avvicina al suo termine e il mercato, anche delle categorie minori, è sempre più attivo. Una novità delle ultime ore riguardache nelin. Il giovane pilota si dice molto contento della grande possibilità offertagli e che si impegnerà al massimo per ottenere grandi risultati e continuare a migliorarsi. Speed Up di Moto2 e Montella divorzianoin: quali le parole di Cecchini? Nonostante la stagione 2021 debba ancora terminare, i vari Team si stanno già preparando per il prossimo anno. In casa Snipers c’è un’importante novità: ovvero cheentrerà a far parte della squadra nel ...