Mirabelli | «Scudetto questione tra Inter e Napoli La Juve può risalire in classifica»

(Di martedì 28 settembre 2021) L’ex direttore sportivo del Milan Massimilianoha parlato della lottanell’vista a Station Radio L’ex direttore sportivo del Milan Massimilianovenuto ai microfoni di Station Radio per parlare della lottadi quest’anno. Le sue parole. «Credo che il titolo sarà unatraed. Gli azzurri hanno un organico veramente forte, anzi, credevo già che lo scorso anno potessero puntare a vincere il campionato. Spalletti è un grande allenatore: sa far giocare bene le sue squadre ed è bravo a motivare i suoi ragazzi. Non è una critica all’operato di Gattuso, sia chiaro, il quale ha vinto anche una Coppa Italia. Rino è stato sfortunato, tra pandemia ed infortuni, a non avere ...

"La Juventus può recuperare in classifica, perché ha uno dei migliori organici - queste le parole di Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ai microfoni di "1 Football Club", trasmissione prodotta dalla testata "IlSognoNelCuore" e condotta da Luca Cerchione, in onda dal lunedì al venerdì dalle ...