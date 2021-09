Il nostro ambiente non può più aspettare (Di martedì 28 settembre 2021) Reverendo direttore, leggo ogni giorno con interesse il vostro quotidiano. Sono particolarmente grato per lo spazio che riservate alle tematiche ambientali . In questo modo fate sì che non si spengano i riflettori su ... Leggi su interris (Di martedì 28 settembre 2021) Reverendo direttore, leggo ogni giorno con interesse il vostro quotidiano. Sono particolarmente grato per lo spazio che riservate alle tematiche ambientali . In questo modo fate sì che non si spengano i riflettori su ...

Ultime Notizie dalla rete : nostro ambiente Parco Ofanto, sottoscrizione di osservazioni condivise allo schema di piano e alla Vas Fino al 10 ottobre ...accompagnando la nascita di un'area protetta dedicata al fiume più grande di Puglia nel nostro ... le restanti due promuovono un modello di sviluppo eco - sostenibile che non alteri l'ambiente e le ...

Nuovi boschi urbani: progetto Arbolia e Commissario Unico bonifica discariche Vogliono ricreare un habitat naturale e un rimboschimento, se possibile, dell'ambiente dando radici al nostro futuro. Sono soddisfatto di questa partnership perché auspico che possa dare i frutti che ...

Il nostro ambiente non può più aspettare In Terris "Daremo lavoro ai nostri giovani" 2) Turismo, agricoltura, ambiente, piccola e media impresa sono gli assi portanti su cui costruire il futuro della nostra comunità, tenuto conto che è stata completata la posa della fibra a banda ...

Scuole, ambiente e qualità della vita I prossimi obbiettivi di Paola Sisti La sindaca uscente punta al secondo mandato con un programma che prosegue il lavoro già iniziato. Per lei il primo successo è stato quello di riuscire a compattare il centro sinistra e i Cinque stelle ...

