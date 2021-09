Barcolana | si inaugura in mare venerdì 1 ottobre

(Di martedì 28 settembre 2021) Tre giorni alla chiusura delle iscrizioni e tre giorni dal via degli eventi a terra e in53 presented by Generali è pronta ai blocchi di partenza. L’edizione delle “nuove rotte” siinfatti incon la prima giornata della Portopiccolo Maxi Race @e la Melges24 @, e a terra con il Convegno “Trieste marittima tra passato e presente” organizzato dalla Capitaneria di Porto di Trieste. ISCRIZIONI – Le iscrizioni di– a meno di potenziali proroghe – si chiuderanno il 30 settembre, come lo scorso anno: dal primotutti gli armatori potranno recarsi nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano per ritirare i documenti di regata e la ...

Un itinerario di confine per scoprire la città nei giorni della più grande regata del mondo: dalle vinerie ai cocktail bar, passando per i ...