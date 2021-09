Zorya Luhansk vs Roma: numeri, curiosità e statistiche (Di lunedì 27 settembre 2021) Lo Zorya Luhansk e la Roma si affronteranno per la prima volta in una competizione europea. La Roma ha vinto solo due delle sei trasferte in Ucraina in tutte le competizioni continentali (4P), subendo almeno un gol in ognuna di esse. Lo Zorya Luhansk affronterà una squadra italiana per la prima volta. Lo Zorya Luhansk ha perso tutte le ultime quattro partite giocate in competizioni europee (considerando anche i match di qualificazione): si tratta della serie di sconfitte più lunga di sempre in Europa per la formazione ucraina, che ha anche subito esattamente tre gol in ciascuna delle ultime tre partite giocate in competizioni continentali. La Roma ha perso solo due delle ultime 10 trasferte in competizioni europee (7V 1N – ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) Loe lasi affronteranno per la prima volta in una competizione europea. Laha vinto solo due delle sei trasferte in Ucraina in tutte le competizioni continentali (4P), subendo almeno un gol in ognuna di esse. Loaffronterà una squadra italiana per la prima volta. Loha perso tutte le ultime quattro partite giocate in competizioni europee (considerando anche i match di qualificazione): si tratta della serie di sconfitte più lunga di sempre in Europa per la formazione ucraina, che ha anche subito esattamente tre gol in ciascuna delle ultime tre partite giocate in competizioni continentali. Laha perso solo due delle ultime 10 trasferte in competizioni europee (7V 1N – ...

Ultime Notizie dalla rete : Zorya Luhansk Probabili formazioni Zorya - Roma: Conference League 2021/2022 Le probabili formazioni di Zorya Luhansk - Roma, match della fase a gironi di Conference League 2021/2022. Si gioca allo Zaporizhzhya City Stadium e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti con i giallorossi, ...

Zorya Luhansk - Roma, lunedì inizia la prima fase di vendita dei biglietti Dopo il derby di domenica, si tornerà a giocare in Europa. La Roma affronterà lo Zorya , squadra ucraina, fuori casa. Il 30 settembre si giocherà la seconda giornata del girone C. Il club ha comunicato, tramite il sito ufficiale, le modalità d'acquisto dei biglietti. La prima fase ...

Zorya Luhansk-Roma, il programma della vigilia: mercoledì alle 19:45 la conferenza stampa di Mourinho Voce Giallo Rossa Biglietti per Zorya-Roma a 5 euro Conference League: è il turno di Zorya-Roma, fischio d'inizio giovedì alle 18:45 a Luhansk. I biglietti per la seconda giornata del girone C sono in vendita a partire da oggi per gli abbonati 2019-20 ...

Zorya-Roma, al via la prenotazione dei biglietti Sul sito del club giallorosso è già possibile bloccare i biglietti per la gara di Conference League ???? Aperte le prenotazioni per i biglietti di #ZoryaRoma di #UECL#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma ...

