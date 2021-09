Verso Shakhtar Donetsk-Inter: Inzaghi sfida De Zerbi (Di lunedì 27 settembre 2021) Shakhtar Donetsk-Inter è una delle gare del Girone D e si giocherà a Kiev martedì 28 settembre alle ore 18.45. Match importante e al contempo intrigante, l’Inter vuole siglare una vittoria per i primi tre punti. Nella prima uscita il team di Inzaghi ha perso 1-0 contro il Real Madrid. De Zerbi invece ha perso sul campo dello Sheriff per 2-0. Come arrivano le squadre? Lo Shakhtar Donetsk ha affrontato l’Inter in più occasioni, sia in Champions League che in Europa Lague. La passata stagione riuscì a mettere i bastoni fra le ruote al club di Milano impedendogli il passaggio del turno. De Zerbi vuole rimediare dopo la sconfitta contro lo Sheriff: è pronto il suo 4-2-3-1 braziliano con calciatori come Tetè, Alan ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021)è una delle gare del Girone D e si giocherà a Kiev martedì 28 settembre alle ore 18.45. Match importante e al contempo intrigante, l’vuole siglare una vittoria per i primi tre punti. Nella prima uscita il team diha perso 1-0 contro il Real Madrid. Deinvece ha perso sul campo dello Sheriff per 2-0. Come arrivano le squadre? Loha affrontato l’in più occasioni, sia in Champions League che in Europa Lague. La passata stagione riuscì a mettere i bastoni fra le ruote al club di Milano impedendogli il passaggio del turno. Devuole rimediare dopo la sconfitta contro lo Sheriff: è pronto il suo 4-2-3-1 braziliano con calciatori come Tetè, Alan ...

