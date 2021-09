The Last of Us Parte II celebra il The Last of Us Day 2021 con una statua di Joel alta 36 centimetri (Di lunedì 27 settembre 2021) Naughty Dog ha celebrato il The Last of Us Day 2021 annunciando sulle pagine di PlayStation Blog interessanti novità per merchandise, oggetti da collezione e molto altro. Lo studio, ha rivelato anche una collaborazione con Dark Horse, che ha portato alla creazione di una statua di Joel da The Last of Us Parte II alta 36 centimetri. "Questa statua è realizzata con dettagli sbalorditivi ed è completamente equipaggiata con la pistola e la sua chitarra. Questa statua è disponibile per il pre-ordine fino al 29 ottobre tramite il sito Web di Dark Horse e sarà distribuita da maggio a luglio 2022", si legge su PS Blog. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Naughty Dog hato il Theof Us Dayannunciando sulle pagine di PlayStation Blog interessanti novità per merchandise, oggetti da collezione e molto altro. Lo studio, ha rivelato anche una collaborazione con Dark Horse, che ha portato alla creazione di unadida Theof UsII36. "Questaè realizzata con dettagli sbalorditivi ed è completamente equipaggiata con la pistola e la sua chitarra. Questaè disponibile per il pre-ordine fino al 29 ottobre tramite il sito Web di Dark Horse e sarà distribuita da maggio a luglio 2022", si legge su PS Blog. Leggi altro...

Advertising

acmilan : ?? When was the last time we avoided defeat after falling behind away to Juve in Serie A? Find out ??… - Eurogamer_it : #TLOUDay2021: annunciata la statua di Joel di #TLOU2. - GamingToday4 : The Last of Us 2: coppia di anziani vuole assumere qualcuno che gli insegni a giocare - Multiplayerit : The Last of Us 2: coppia di anziani vuole assumere qualcuno che gli insegni a giocare - zazoomblog : La prima foto di The Last of Us manda in tilt i fan arriva anche il trailer? - #prima #manda #arriva #anche… -