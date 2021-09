Nintendo Switch Online: giochi Game Boy in arrivo dopo quelli N64 e Mega Drive, per un rumor – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo Tom Phillips di EuroGamer i giochi Game Boy e Game Boy Color potrebbero arrivare nel catalogo di Nintendo Switch Online dopo quelli per N64 e Mega Drive.. Durante l’ultimo Direct, Nintendo ha annunciato l’arrivo dei classici N64 e Mega Drive con un nuovo tier di abbonamento di Nintendo Switch Online. Secondo Tom Phillips di EuroGamer a questi in futuro si aggiungeranno anche i giochi per Game Boy e Game Boy Color. Non è la prima volta che si parla di un possibile arrivo dei titoli delle ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo Tom Phillips di Euror iBoy eBoy Color potrebbero arrivare nel catalogo diper N64 e.. Durante l’ultimo Direct,ha annunciato l’dei classici N64 econ un nuovo tier di abbonamento di. Secondo Tom Phillips di Euror a questi in futuro si aggiungeranno anche iperBoy eBoy Color. Non è la prima volta che si parla di un possibiledei titoli delle ...

