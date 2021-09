Midnight Mass e The Haunting of | il creatore Mike Flanagan vorrebbe realizzare videogiochi horror!

(Di lunedì 27 settembre 2021), noto soprattutto per aver creato recenti successi televisivi horror come Theof Hill House e, ha affermato che gli piacerebbe dirigere un videogioco horror. Riguardo alla sua recente affermazione,ha detto che "lo adorerebbe" in risposta a un fan cheche realizzasse un videogioco horror. Lo scrittore/regista ha promosso la sua nuova miniserie horror di Netflix,, su Twitter, quindi di recente è stato piuttosto attivo sulla piattaforma. Questo singolo tweet ha ricevuto più attenzione di molti altri, con oltre 5.000 Mi piace e centinaia di commenti e retweet da personaggi come Troy Baker e Wes Keltner, il co-di Friday the 13th: The Game. In ...

L'immaginario cattolico, l'ambientazione suggestiva e gli orrori dihanno impressionato il pubblico di Netflix tanto da chiedere a gran voce una seconda stagione della serie firmata da Mike Flanagan, ma a quanto pare i sette episodi dello show resteranno ...: il personaggio di Rahul Kohli è un omaggio a The Last of Us Kantemir Balagov ha diretto di The Last of Us , una coproduzione con Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word ...Mentre su netflix impazza la Mignidht Mass-mania, i fan chiedono a gran voce una seconda stagione della serie horror firmata da Mike Flanagan. L'immaginario cattolico, l'ambientazione suggestiva e gli ...Mike Flanagan, creatore della nuova serie Netflix, Midnight Mass, ha svelato un easter egg di Oculus presente nello show.