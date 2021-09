Giletti a Scherzi a parte? Finisce in disgrazia | gelo in studio da Enrico Papi | è un caso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021)prende di mira Massimo. La trappola è davvero subdola: il giornalista viene invitato alla presentazione del suo libro (intitolato Le dannate) a Pescara dove conosce un antenato di D'Annunzio. Spunta una penne che, secondo gli attori dello scherzo, sarebbe apnuta al poeta. Un valore enorme: 120mila euro. Viene accusato di furto,sbotta. E solo in auto scopre che il driver - che lo sta accompagnando in aeroporto - ha rubato quella penna per rivenderla ad un ricettatore. Con il suo solito intuito giornalistico,cerca di registrare la scena e poi viene lasciato solo in unlare abbandonato. Solo lì, in quel momento, si rende conto che si tratta di. Ma reagisce male. ...