Dal 1 ottobre entrano in vigore gli orari invernali per i cimiteri di Fiumicino e Palidoro (Di lunedì 27 settembre 2021) Fiumicino – L'Amministrazione comunale di Fiumicino informa la cittadinanza che a partire dal 1 ottobre entrerà in vigore l'orario invernale per i cimiteri di Fiumicino e Palidoro. Il nuovo orario sarà il seguente: – dalle 8 alle 13, con uscita dell'utenza alle 12.30– dalle 15 alle 17, con uscita dell'utenza alle 16.30– Giovedì giorno di chiusura Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di FiumicinoClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino

