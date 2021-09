Cose da vedere (e sentire)/1: "Scene da un matrimonio" su Sky (Di lunedì 27 settembre 2021) Si comincia bene, gli attori Jessica Chastain e Oscar Isaac sono bravi come Liv Ullmann e Erland Josephson e il regista Hagai Levi non sembra aver nulla da invidiare a Ingmar Bergman, che del grande “Scene da un matrimonio” è stato l’artefice geniale. E chissà se la serie tv su Sky avrà lo stesso impatto emotivo che ci colpì e ci traumatizzò nel cuore degli anni Settanta quando fummo travolti da quei primi piani impietosi, quelle sequenze lunghissime, quei volti della Ullmann e di Josephson straziati da una sofferenza atroce che si annidava nella vita di coppia, la divorava, ne metteva in luce le crepe invisibili, le fratture, i tradimenti, i trasalimenti. E noi, invasati di politicismo, seguaci imbambolati della dottrina per cui “il personale è politico”, così tremendamente superficiali, dogmatici, conformisti fummo schiacciati da queste ore di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Si comincia bene, gli attori Jessica Chastain e Oscar Isaac sono bravi come Liv Ullmann e Erland Josephson e il regista Hagai Levi non sembra aver nulla da invidiare a Ingmar Bergman, che del grande “da un” è stato l’artefice geniale. E chissà se la serie tv su Sky avrà lo stesso impatto emotivo che ci colpì e ci traumatizzò nel cuore degli anni Settanta quando fummo travolti da quei primi piani impietosi, quelle sequenze lunghissime, quei volti della Ullmann e di Josephson straziati da una sofferenza atroce che si annidava nella vita di coppia, la divorava, ne metteva in luce le crepe invisibili, le fratture, i tradimenti, i trasalimenti. E noi, invasati di politicismo, seguaci imbambolati della dottrina per cui “il personale è politico”, così tremendamente superficiali, dogmatici, conformisti fummo schiacciati da queste ore di ...

teatrolafenice : ?? «Il buonsenso è la capacità di vedere le cose come sono, e farle come dovrebbero essere fatte» (Josh Billings).… - MarioManca : Questo inizio, raffinatissimo sul piano della scrittura e della messa in scena, è lontanissimo dall'impostazione cl… - VedovatUlderico : @carlhoff @MarcelloLyotard @Solocarmen1 Per quanto riguarda il Giappone bisognerebbe andarci e vedere un attimo com… - RosiPina21 : @RRenaeut @Lunetta_abyss Potrebbe nn farle x niente e parlare di altre cose,nn è obbligatorio fare vedere la sua v… - HuffPostItalia : Cose da vedere (e sentire)/1: 'Scene da un matrimonio' su Sky -