Chi è Giucas Casella? Età, vita privata e Instagram (Di lunedì 27 settembre 2021) Tutte le informazioni su Giucas Casella, noto mentalista e personaggio telvisivo, dalla biografia, alla vita privata, alla carriera in TV fino alle partecipazioni a L’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip. Chi è Giucas Casella Nome e Cognome: Giuseppe Casella MarioloNome d’arte: Giucas CasellaData di nascita: 15 novembre 1949Luogo di Nascita: Termini Imerese (provincia di Palermo)Età: 71 anniAltezza: 1,70 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tutte le informazioni su, noto mentalista e personaggio telvisivo, dalla biografia, alla, alla carriera in TV fino alle partecipazioni a L’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip. Chi èNome e Cognome: GiuseppeMarioloNome d’arte:Data di nascita: 15 novembre 1949Luogo di Nascita: Termini Imerese (provincia di Palermo)Età: 71 anniAltezza: 1,70 L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GM19761 : RT @GM19761: Chi paragona nicola a massimiliano non ha capito un cazzo #GFVIP massimiliano si isolava dagli altri cosa che nicola non fa .… - GM19761 : Chi paragona nicola a massimiliano non ha capito un cazzo #GFVIP massimiliano si isolava dagli altri cosa che nico… - blujasmine3 : RT @alem952: Giucas, perennemente perso. E probabilmente non sa nemmeno chi siano quei due davanti a lui. TI AMO #gfvip - avtaty : RT @TrashAddicted: 'anche tu (Giucas) hai nominato Amedeo' Giucas 'chi è sto Amedeo?' ???? #gfvip - Martini14Emma : RT @alem952: Giucas, perennemente perso. E probabilmente non sa nemmeno chi siano quei due davanti a lui. TI AMO #gfvip -