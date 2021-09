“Assolutamente inappropriato” | cos’ha combinato stavolta Meghan Markle?

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 27 settembre 2021) Le ultime foto dihanno suscitato non poche perplessità, principalmente per il suo abbigliamento. La moglie del principe Harry è stata infatti immortalata a New York con abiti piuttosto pesanti, nonostante le temperature nella “Grande Mela” siano ancora decisamente gradevoli, con punte che arrivano fino a 28 gradi. Scelte che non sono passate inosservate nemmeno agli occhi di Lady Colin Campbell, meglio nota come Lady C, famosa autrice e personaggio televisivo britannico che ha già scritto diversi libri sulla Famiglia Reale. LEGGI ANCHE => Il grave errore di: parla l’esperta L’autrice non ha usato giri di parole per definire l’abbigliamento di, ritenuto “”. Un commento drastico, ...