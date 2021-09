A1 | mercoledì notte deviazione obbligatoria su A24

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza bordo ponte sul viadotto “Val Freghizia”, in orario notturno, dalle 22:00 di29 alle 6:00 di giovedì 30 settembre, sulla A1 Milano-Napoli, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Napoli, verràmente deviato sulla A24 Roma-Teramo. In alternativa, percorrere la Diramazione Roma nord, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) e seguire le indicazioni per la A24 Roma-Teramo o per la Diramazione Roma sud; in ulteriore alternativa, dopo lasulla A24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per Roma est, immettersi sul G.R.A. per proseguire poi sulla Diramazione Roma sud.