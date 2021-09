The Witcher di Netflix nel trailer della seconda stagione tra Vesemir, Nivellen e non solo (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle scorse ore Netflix, in occasione della partenza dell'evento TUDUM, ha pubblicato un nuovo trailer per la seconda stagione di The Witcher. Nel video possiamo vedere in azione nuovi e vecchi personaggi, tra cui Vesemir (interpretato da Kim Bodnia), mentore di Geralt e a capo della fortezza di Kear Morhen. Quest'ultima sarà protagonista di questa nuova stagione, mostrandoci presumibilmente anche alcune fasi dell'addestramento di Ciri. La prima stagione di The Witcher si era conclusa con l'atteso incontro proprio tra Cirilla e Geralt di Rivia, che ora dovrà fare i conti con il proprio destino e con i pericoli che minacceranno la vita della fanciulla, a causa della ... Leggi su eurogamer (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle scorse ore, in occasionepartenza dell'evento TUDUM, ha pubblicato un nuovoper ladi The. Nel video possiamo vedere in azione nuovi e vecchi personaggi, tra cui(interpretato da Kim Bodnia), mentore di Geralt e a capofortezza di Kear Morhen. Quest'ultima sarà protagonista di questa nuova, mostrandoci presumibilmente anche alcune fasi dell'addestramento di Ciri. La primadi Thesi era conclusa con l'atteso incontro proprio tra Cirilla e Geralt di Rivia, che ora dovrà fare i conti con il proprio destino e con i pericoli che minacceranno la vitafanciulla, a causa...

