Star in the Star, ancora bufera: emerge uno spoiler e un retroscena su Ronn Moss (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo la falsa partenza della prima puntata si attendeva un cambio di marcia. E così è stato. Star in the Star ha avuto un leggero rialzo nel corso del secondo appuntamento e ha modificato il suo regolamento. Tuttavia, sebbene le nuove modifiche abbiano trovato d'accordo molti telespettatori, sul web continua la bufera. In queste ore pare che sia stato confermato lo spoiler di qualche mese fa, cosa che non avrebbe fatto piacere agli autori. E non solo, spunta anche un clamoroso retroscena su Ronn Moss. GF Vip 6, Volpe e Bruganelli litigano sui social: c'entra Giancarlo Magalli La tensione tra le due attuali opinioniste sarebbe stata studiata a tavolino ...

