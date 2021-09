Nubifragio su Firenze | molti alberi caduti Danni ai banchi di una fiera

(Di domenica 26 settembre 2021) Una domenica in cuifa i conti con il maltempo. L'allerta gialla ha portato pioggia fortissima intorno alle 17.30 . Vento misto a pioggia ha flagellato diverse zone della città portanto alla ...

... un mercato che si stava svolgendo, nel momento del, nel piazzale del Mandela Forum. ... Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco del comando di. A regolare il traffico, la polizia ...Massa, tromba d'aria crea gravi danni, foto e videonel pomeriggio sul capoluogo toscano con fortissimi colpi di vento. L'allerta gialla è stata pienamente rispettata. C'è almeno ...Firenze, 26 settembre 2021 - Una domenica in cui Firenze fa i conti con il maltempo. L'allerta gialla ha portato pioggia fortissima intorno alle 17.30. Vento misto a pioggia ha flagellato diverse zone ...Paura per l'intensa perturbazione che ha colpito la Toscana nel pomeriggio di domenia 26 settembre. Un fronte temporalesco ha colpito con violenza diverse zone. La situazione più grave in provincia di ...