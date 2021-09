Michel Fabrizio: "Dopo morte di Vinales, mi ritiro. Troppi bimbi in pista: è un'ecatombe" (Di domenica 26 settembre 2021) “Mi rifiuto di correre per rispetto della vita umana. E mi ritiro. È il momento di dire basta. Lo faccio per mandare un messaggio forte di protesta. Affinché le regole cambino per la salvaguardia delle vite umane”. Così sul suo profilo Instagram il pilota italiano della Supersport Michel Fabrizio, colpito dalla tragica morte ieri sul circuito a Jerez del 15enne Dean Berta Vinales durante una gara del campionato Supersport 300. Fabrizio, 37 anni, è tornato in questa stagione a disputare il campionato Supersport sei anni aver lasciato il Mondiale Superbike, dove aveva disputato oltre 200 gare, “ma - spiega nel suo post - ho visto questo mondo cambiato. Ho visto un’indifferenza da parte della Federazione internazionale: schierare 42 bambini nella Yamaha cup (fortunatamente è filato tutto ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) “Mi rifiuto di correre per rispetto della vita umana. E mi. È il momento di dire basta. Lo faccio per mandare un messaggio forte di protesta. Affinché le regole cambino per la salvaguardia delle vite umane”. Così sul suo profilo Instagram il pilota italiano della Supersport, colpito dalla tragicaieri sul circuito a Jerez del 15enne Dean Bertadurante una gara del campionato Supersport 300., 37 anni, è tornato in questa stagione a disputare il campionato Supersport sei anni aver lasciato il Mondiale Superbike, dove aveva disputato oltre 200 gare, “ma - spiega nel suo post - ho visto questo mondo cambiato. Ho visto un’indifferenza da parte della Federazione internazionale: schierare 42 bambini nella Yamaha cup (fortunatamente è filato tutto ...

