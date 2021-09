L’omaggio a Nevermind dei Nirvana | un uomo percorre 150 km per disegnare con il Gps la sagoma del bambino sott’acqua

Leggi su open.online

(Di domenica 26 settembre 2021) Dopo che il, ormai trentenne, della famosa copertina didei, ha fatto causa alla band per pedopornografia, quella stessa copertina è stata omaggiata grazie alla stravagante opera di Pete Stokes. L’, australiano, ha infatti percorso circa 150 km su una bici a velocità singola peril contorno dell’infante. I suoi sforzi, tracciati dal sito GPS Strava, mostrano l’intera figura del, così come la banconota che nella copertina originale cerca di inseguire,. L’opera è stata realizzata per festeggiare il trentesimo anniversario dell’album. Stokes, che nella vita è un project manager di parchi nazionali, ha impiegato circa otto ore a terminare il giro. «Ihanno il loro posto nella mia ...