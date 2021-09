Il Napoli torna in testa, alla Lazio un derby-spettacolo (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Il Napoli liquida il Cagliari per 2-0 e si conferma in testa alla classifica grazie alla sesta vittoria consecutiva. Il derby romano all'Olimpico tra Sarri e Mourinho premia la Lazio. Una grande partita da entrambi i fronti di due squadre che hanno spinto fino alla fine. La giornata di serie A ha visto poi la secondo vittoria consecutiva della Juventus contro la Sampdoria, la forte affermazione dell'Empoli sul Bologna, i risultati positivi di Fiorentina e Sassuolo, contro rispettivamente Udinese e Salernitana. IL Napoli BATTE IL CAGLIARI 2-0 E torna IN testa Al Diego Armando Maradona, il Napoli batte il Cagliari 2-0. I partenopei passano in vantaggio all'11esimo con una rete di Osimhen, grazie ... Leggi su agi (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Illiquida il Cagliari per 2-0 e si conferma inclassifica graziesesta vittoria consecutiva. Ilromano all'Olimpico tra Sarri e Mourinho premia la. Una grande partita da entrambi i fronti di due squadre che hanno spinto finofine. La giornata di serie A ha visto poi la secondo vittoria consecutiva della Juventus contro la Sampdoria, la forte affermazione dell'Empoli sul Bologna, i risultati positivi di Fiorentina e Sassuolo, contro rispettivamente Udinese e Salernitana. ILBATTE IL CAGLIARI 2-0 EINAl Diego Armando Maradona, ilbatte il Cagliari 2-0. I partenopei passano in vantaggio all'11esimo con una rete di Osimhen, grazie ...

