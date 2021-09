Hamilton trionfa nel diluvio di Sochi. Verstappen tiene, Norris sprecone (Di domenica 26 settembre 2021) Clamoroso Gran Premio a Sochi. La pioggia ribalta tutto: Norris butta via una grande occasione, Hamilton ne approfitta ma Verstappen limita i danni Continua la serrata lotta al titolo mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, questa volta il palcoscenico è la Russia. A trionfare questa volta è il Campione del Mondo in carica ma l’olandese riesce a contenere i danni e finire addirittura secondo. A fare da padrone a Sochi è però la pioggia che interviene nel finale e ribalta la situazione. Incredibile occasione buttata via da Lando Norris che non monta le intermedie e butta la vittoria. LA GARA Partenza fulminea di Carlos Sainz che lascia Norris sul posto e si mette a guidare il gruppo con la sua Ferrari. ... Leggi su zon (Di domenica 26 settembre 2021) Clamoroso Gran Premio a. La pioggia ribalta tutto:butta via una grande occasione,ne approfitta malimita i danni Continua la serrata lotta al titolo mondiale tra Maxe Lewis, questa volta il palcoscenico è la Russia. Are questa volta è il Campione del Mondo in carica ma l’olandese riesce a contenere i danni e finire addirittura secondo. A fare da padrone aè però la pioggia che interviene nel finale e ribalta la situazione. Incredibile occasione buttata via da Landoche non monta le intermedie e butta la vittoria. LA GARA Partenza fulminea di Carlos Sainz che lasciasul posto e si mette a guidare il gruppo con la sua Ferrari. ...

