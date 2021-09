Corea del Nord considera possibile vertice con il Sud (Di domenica 26 settembre 2021) Kim Yo Jong, sorella del leader NordCoreano Kim Jong-un, ha affermato che la Corea del Nord considera un possibile vertice con la Corea del Sud. La dichiarazione è arrivata dopo che il presidente sudCoreano Moon Jae-in ha affermato alle Nazioni Unite di volere la fine formale della guerra di Corea. Corea del Nord considera un vertice Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) Kim Yo Jong, sorella del leaderno Kim Jong-un, ha affermato che ladeluncon ladel Sud. La dichiarazione è arrivata dopo che il presidente sudno Moon Jae-in ha affermato alle Nazioni Unite di volere la fine formale della guerra didelun

