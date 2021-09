Ad "Amici" Mattias, Rea, Mattia e Kandy conquistano il banco (Di domenica 26 settembre 2021) La classe di 'Amici' si completa con l'assegnazione degli ultimi quattro posti: Mattia e per la danza, Rea e per il canto. Maglia sospesa invece per il ballerino Mirko, dopo una durissima critica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 settembre 2021) La classe di '' si completa con l'assegnazione degli ultimi quattro posti:e per la danza, Rea e per il canto. Maglia sospesa invece per il ballerino Mirko, dopo una durissima critica ...

Gioo_Gioo00 : Mattias e Inder se non sono i vincitori della loro categoria non guardo più amici qua lo dico - sonoglitterata : protetti edizione amici 21 unlocked: mattias e inder - PollaAlloSpiedo : Dopo aver visto Simone ballare li avrei mandati entrambi a casa. Per il resto da Andreas a Mattias è un attimo ???? #Amici21 #amici - R1V3R0AD_ : SE NON MI SCELGONO MATTIAS AMICI VA OVER PARTY. #Amici21 - mariac_elvano : Caro Twitter, dato che ad Amici Mattias e Gianmarco devono fare una coreografia su ladro di fiori stanno tuttx cant… -