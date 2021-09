Vaccini: via alla terza dose per over 80 e ospiti delle Rsa (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo la decisione del comitato scientifico arriveranno le linee guida del ministro della Salute Roberto Speranza Leggi su lastampa (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo la decisione del comitato scientifico arriveranno le linee guida del ministro della Salute Roberto Speranza

Advertising

emenietti : date retta ai pallini. - petergomezblog : Onu, Guterres contro redistribuzione vaccini: “Ricchi immunizzati, ma il 90% degli africani no. Un’oscenità, siamo… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Cts: via libera alla terza dose per over 80 e anziani Rsa #covid - stebellentani : ++ Vaccini: da Cts via libera a terza dose per over 80 e Rsa ++ Rinviata decisione su personale sanitario, non c'è urgenza - lametino : Vaccini anti covid, da Cts via libera a terza dose per over 80 e Rsa - -