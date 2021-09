Steam Deck | confermato il supporto del sistema anti-cheat BattlEye – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 25 settembre 2021) Ilsupporterà nativamentesin dal lancio della.. Con un post su Twitter il team dihache ildisupporterà nativamentegià al lancio dellaValve.è unche protegge i titolie i loro giocatori da hacking,e altre forme di attacchi. Tra i giochi che sfruttano il servizio troviamo Rainbow Six Siege, PUBG: Battlegrounds, Fortnite ed Escape from Tarkov, giusto per citarne ...

Inscryption è un'oscura e inquietante odissea basata sulle carte che fonde il roguelike, il... Come detto, il gioco uscirà il 19 ottobre, ma suè disponibile una demo da provare.Fin da quando è stata svelata ufficialmente al grande pubblico, la consoleha attirato fin da subito l'interesse dei giocatori su PC per via del suo incredibile potenziale, dato che consente di giocare ad un vasto catalogo di giochi in modalità portatile . ...Dopo Easy Anti-Cheat, Steam Deck riceve anche il supporto di BattlEye, software che protegge Ark: Survival Evolved, Arma 3, Destiny 2 e molti altri.Il sistema anti-cheat BattlEye supporterà nativamente Steam Deck sin dal lancio della console.. Con un post su Twitter il team di BattlEye ha confermato che il sistema di anti-cheat supporterà ...