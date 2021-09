Spezia, Thiago Motta: «Speriamo loro non siano al meglio. Voglio una squadra propositiva» (Di sabato 25 settembre 2021) Thiago Motta ha parlato nell’immediato pre-partita di Spezia-Milan: grande considerazione per i rossoneri di Pioli Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha analizzato a DAZN la sfida contro il Milan a pochi minuti dall’inizio: SULLA GARA: «Gli errori ci sono sempre e ci saranno sempre durante la partita, dobbiamo essere bravi e sperare che il Milan non sia nella migliore giornata. Speriamo che sia una bella giornata e che i tifosi si divertano vedendo una squadra propositiva». SU NZOLA: «Nzola è un giocatore importante per il gruppo, si è allenato bene in questi giorni ed è pronto. Può dare molto davanti nel nostro tridente». SU DANIEL MALDINI: «Maldini è stato il migliore difensore del mondo, il figlio sta crescendo e deve ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021)ha parlato nell’immediato pre-partita di-Milan: grande considerazione per i rossoneri di Pioli, tecnico dello, ha analizzato a DAZN la sfida contro il Milan a pochi minuti dall’inizio: SULLA GARA: «Gli errori ci sono sempre e ci saranno sempre durante la partita, dobbiamo essere bravi e sperare che il Milan non sia nella migliore giornata.che sia una bella giornata e che i tifosi si divertano vedendo una». SU NZOLA: «Nzola è un giocatore importante per il gruppo, si è allenato bene in questi giorni ed è pronto. Può dare molto davanti nel nostro tridente». SU DANIEL MALDINI: «Maldini è stato il migliore difensore del mondo, il figlio sta crescendo e deve ...

