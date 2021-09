Spezia-Milan 1-2 il finale. Numeri e statistiche (Di sabato 25 settembre 2021) Il Milan supera lo Spezia per 2-1 al ‘Picco’ nella gara valida per la sesta giornata di serie A e si mantiene in corsa nelle zone alte della classifica. Sblocca il match Daniel Maldini che scrive un nuovo capitolo della dinastia Maldini, con una rete di testa al 48?. Pareggio dello Spezia di verde all’80 e rete decisiva di Diaz all’87’. Il Milan ha ottenuto 16 punti nelle prime sei gare stagionali di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 2003/04 e il 2020/21. Daniel Maldini ha trovato il suo primo gol in Serie A a 13 anni e 179 giorni dall’ultimo del papà Paolo (v Atalanta nel marzo 2008) e a 60 anni e 22 giorni dall’ultimo del nonno Cesare (v Catania nel settembre 1961). Questa è la prima volta in cui lo Spezia ha perso tre gare casalinghe di fila in Serie A. La scorsa ... Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021) Ilsupera loper 2-1 al ‘Picco’ nella gara valida per la sesta giornata di serie A e si mantiene in corsa nelle zone alte della classifica. Sblocca il match Daniel Maldini che scrive un nuovo capitolo della dinastia Maldini, con una rete di testa al 48?. Pareggio dellodi verde all’80 e rete decisiva di Diaz all’87’. Ilha ottenuto 16 punti nelle prime sei gare stagionali di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 2003/04 e il 2020/21. Daniel Maldini ha trovato il suo primo gol in Serie A a 13 anni e 179 giorni dall’ultimo del papà Paolo (v Atalanta nel marzo 2008) e a 60 anni e 22 giorni dall’ultimo del nonno Cesare (v Catania nel settembre 1961). Questa è la prima volta in cui loha perso tre gare casalinghe di fila in Serie A. La scorsa ...

