Spalletti | “Napoli sullo stesso piano di Inter e Milan Dovremo dare il massimo per battere Mazzarri”

Luciano Spalletti alla vigilia di Cagliari-Napoli ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli tiene la barra dritta e non ammette cali di concentrazione, sapendo che la sfida contro l'ex Mazzarri nasconde delle insidie. Spalletti SU Napoli CAGLIARI "Quanto mi piace questo mio Napoli? Questo l'avevamo già detto ad essere noi si sta bene, questo ve lo posso assicurare. Noi stiamo benissimo, ci sentiamo avvolti dall'affetto di città e tifosi. Poi abbiamo la consapevolezza che ci sono dei momenti in cui si possono fare più punti e altri meno, viviamo questo con equilibrio. Noi non vogliamo nasconderci in niente, il primo posto è un condominio formato da 7 squadre, noi vogliamo prenderci le nostre quote, ma non vogliamo prenderci anche quelle delle altre.

