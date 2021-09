Sotto a chi attacca. La sfida in 5 duelli, da Dumfries e Gosens a Dzeko e Zapata (Di sabato 25 settembre 2021) Inter-Atalanta, Alle 18 a San Siro il match che può già dare un’impronta alla stagione. Inzaghi: “Voglio fame e cattiveria”. Gasperini: “La classifica guardiamola più avanti” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di sabato 25 settembre 2021) Inter-Atalanta, Alle 18 a San Siro il match che può già dare un’impronta alla stagione. Inzaghi: “Voglio fame e cattiveria”. Gasperini: “La classifica guardiamola più avanti” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

BentivogliMarco : Bisogna riaprire la discussione sul lavoro nero e il lavoro povero e non confonderli. Un mio intervento su… - PaoloZoccoli : Un amico sul genere in questione mi ha scherzosamente chiesto: 'Ma tra te e me chi è più ricco?' 'Sotto quale prof… - mauriziogabrie4 : Ma a proposito de ciechi Ma xche' tu ci vedi Mauri ? Te sei fatto passa' quella gnocca sotto gli occhi che stravede… - ilteamdeipali1 : Scusate io vorrei sapere chi è che regge il confronto con questa ragazza, a me mette l’autostima sotto i piedi semp… - Insultinggnome : @dianzbd7 Mettiamo tutta sta roba sulla Mafia sotto al tappeto ha ragione… tanto chi se ne frega -