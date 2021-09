"Slow", un'altra ossessione linguistica dal significato scarso (Di sabato 25 settembre 2021) Esiste un genere di espressioni che, a un certo punto, straripano e portano a domandarsi: ma come abbiamo fatto a dire “punto di caduta” prima di trovarla ovunque? E “volàno”? A volte anche semplici aggettivi la cui condanna è realizzare il proprio significato tanto che nulla, ormai, è divisivo come divisivo, sistemico come sistemico e tossico quanto tossico. In mezzo a queste, emerge con sempre più prepotenza “diventa Slow”, giusto all’incrocio tra cronaca locale, promozione turistica, tic linguistico e comodità di spazio nei titoli. Quando non si sa bene come riassumere un senso perché, molto probabilmente, quella cosa “un senso non ce l’ha”, come cantava giustamente Vasco, si può dire “diventa Slow”. Ultimamente mi è capitato di leggere che “Ischia diventa Slow”, che “Cuneo diventa Slow”, che “il ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 settembre 2021) Esiste un genere di espressioni che, a un certo punto, straripano e portano a domandarsi: ma come abbiamo fatto a dire “punto di caduta” prima di trovarla ovunque? E “volàno”? A volte anche semplici aggettivi la cui condanna è realizzare il propriotanto che nulla, ormai, è divisivo come divisivo, sistemico come sistemico e tossico quanto tossico. In mezzo a queste, emerge con sempre più prepotenza “diventa”, giusto all’incrocio tra cronaca locale, promozione turistica, tic linguistico e comodità di spazio nei titoli. Quando non si sa bene come riassumere un senso perché, molto probabilmente, quella cosa “un senso non ce l’ha”, come cantava giustamente Vasco, si può dire “diventa”. Ultimamente mi è capitato di leggere che “Ischia diventa”, che “Cuneo diventa”, che “il ...

