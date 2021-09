Monza-Pordenone- 3-1: i biancorossi realizzano il tris (Di sabato 25 settembre 2021) Oggi 25 Settembre 2021 nello Stadio Brianteo alle ore 14:00 si è disputata la partita Monza-Pordenone- di Serie B. Gli ospiti nei primi minuti si portano subito in vantaggio dopo un rigore, dopo la squadra di casa risponde prontamente. Il Pordenone nel secondo parziale colleziona buone azioni però non le capitalizza. Nel finale di gara il Monza approfitta di questi errori e riesce a calare il tris. Monza-Pordenone: formazioni e dove vederla Monza-Pordenone-: formazioni ufficiali Monza (3-5-2): Di Gregorio, Donati, Marrone, Antov, D’Alessandro, Mazzitelli, Barberis, Machin, Carlos Augusto, Ciurria, Mota. Pordenone (4-3-1-2): Perisan, El Kaouakibi, Camporese, Sabbione, Bassoli, Misuraca, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021) Oggi 25 Settembre 2021 nello Stadio Brianteo alle ore 14:00 si è disputata la partita- di Serie B. Gli ospiti nei primi minuti si portano subito in vantaggio dopo un rigore, dopo la squadra di casa risponde prontamente. Ilnel secondo parziale colleziona buone azioni però non le capitalizza. Nel finale di gara ilapprofitta di questi errori e riesce a calare il: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali(3-5-2): Di Gregorio, Donati, Marrone, Antov, D’Alessandro, Mazzitelli, Barberis, Machin, Carlos Augusto, Ciurria, Mota.(4-3-1-2): Perisan, El Kaouakibi, Camporese, Sabbione, Bassoli, Misuraca, ...

