**Mafia: moglie Dell'Utri, 'per noi finisce un incubo, a Palermo esiste giudice'/Adnkronos** (Di sabato 25 settembre 2021) Palermo, 25 set. (Adnkronos) - "A Palermo esiste un giudice. Che si chiama Angelo Pellino. Chapeau nei suoi confronti. Spero che questa sentenza segni un punto di partenza per la costruzione di uno Stato di diritto vero. Speriamo che si vada avanti nel modo giusto. Per noi finisce un incubo". A parlare, in una intervista all'Adnkronos, è Miranda Ratti, la moglie di Marcello Dell'Utri, l'ex senatore assolto "perché il fatto non sussiste" nel processo d'appello sulla trattativa tra Stato e mafia. Dell'Utri era accusato di minaccia a corpo politico Dello Stato. Un'assoluzione netta per l'ex politico che ha ormai finito di scontare una pena a sette anni di carcere per concorso estero in ...

