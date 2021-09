Inter vs Atalanta: numeri, curiosità e statistiche (Di sabato 25 settembre 2021) 121a sfida tra Inter e Atalanta in Serie A: il bilancio sorride alla formazione meneghina che ha ottenuto il successo in 64 occasioni a fronte delle 24 vittorie dei bergamaschi – completano 32 pareggi. L’Inter ha perso solo una delle ultime nove sfide contro l’Atalanta in Serie A (4V, 4N), mantenendo cinque volte la porta inviolata nel periodo. L’Atalanta ha perso cinque delle ultime sette trasferte contro l’Inter in Serie A (2N), con un punteggio complessivo a sfavore di 14-2. Nelle due passate stagioni l’Inter non ha mai perso contro l’Atalanta in Serie A (2V, 2N): i campioni d’Italia in carica sono l’unica squadra che la Dea non è riuscita a battere nel periodo nel massimo campionato. L’Inter è la squadra che nell’anno solare 2021 ... Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021) 121a sfida train Serie A: il bilancio sorride alla formazione meneghina che ha ottenuto il successo in 64 occasioni a fronte delle 24 vittorie dei bergamaschi – completano 32 pareggi. L’ha perso solo una delle ultime nove sfide contro l’in Serie A (4V, 4N), mantenendo cinque volte la porta inviolata nel periodo. L’ha perso cinque delle ultime sette trasferte contro l’in Serie A (2N), con un punteggio complessivo a sfavore di 14-2. Nelle due passate stagioni l’non ha mai perso contro l’in Serie A (2V, 2N): i campioni d’Italia in carica sono l’unica squadra che la Dea non è riuscita a battere nel periodo nel massimo campionato. L’è la squadra che nell’anno solare 2021 ...

