«Il Regno Unito caccerà tutti gli italiani non in regola Se non vanno via da soli ci penseranno le forze di sicurezza»

Kevin Foster, vice ministro dell'Interno del Regno Unito con delega all'immigrazione e vice della titolare del dicastero Priti Patel, in un'intervista a Repubblica oggi annuncia che Londra espellerà tutti i cittadini europei (e quindi anche gli italiani) che non sono in regola. «I cittadini europei», e dunque anche italiani, «che non hanno ottenuto uno status di permesso di soggiorno (il "Settlement Scheme" nell'ambito degli accordi Brexit, ndr) devono iniziare a fare le valigie», dice Foster al quotidiano. «Ci aspettiamo che queste persone, rimaste illegalmente nel Regno Unito, se ne vadano volontariamente. Altrimenti, le forze di sicurezza (Immigration Enforcement) faranno in modo di assicurare la loro partenza».

