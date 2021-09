Il Comune di Roma pubblica la data sbagliata delle elezioni (Di sabato 25 settembre 2021) “Il Comune ha sbagliato sul sito la data delle elezioni per le amministrative. A scanso di equivoci: non è colpa della Regione, io non c’entro niente. Comunque si vota il 3 e 4 ottobre”. Lo scrive su Twitter, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, postando l’immagine del sito del Campidoglio con la data sbagliata delle elezioni. Nelle scorse ore, infatti, in una sezione del sito ufficiale del Campidoglio, è stata scritta la data sbagliata dello svolgimento delle elezioni per il Campidoglio: come giorni erano stati indicati il 2 e 3 ottobre invece di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, dando di fatto un’indicazione errata. Il Comune ha sbagliato sul sito la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) “Ilha sbagliato sul sito laper le amministrative. A scanso di equivoci: non è colpa della Regione, io non c’entro niente. Comunque si vota il 3 e 4 ottobre”. Lo scrive su Twitter, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, postando l’immagine del sito del Campidoglio con la. Nelle scorse ore, infatti, in una sezione del sito ufficiale del Campidoglio, è stata scritta ladello svolgimentoper il Campidoglio: come giorni erano stati indicati il 2 e 3 ottobre invece di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, dando di fatto un’indicazione errata. Ilha sbagliato sul sito la ...

Advertising

ilriformista : Sono passate 24 ore e nessuno ha ancora rimosso la clamorosa svista. 'Povera Capitale e poveri soprattutto noi, suo… - Corriere : Il sito del Campidoglio sbaglia le date: «Si vota il 2 e il 3» - Roma : ??Nasce all’Ospedale San Giovanni il primo Centro di Accoglienza per le Fragilità Socio-Sanitarie. Il Centro, reali… - eia58 : RT @evamarghe: Comunque sta cosa che il comune di Roma sul sito sbaglia pure il giorno delle elezioni comunali mi sa tanto di resa dei cont… - eravamounimpero : RT @diarioromano: Filobus: a #Roma è un capitolo probabilmente chiuso. Ecco le vere cause per cui 45 mezzi stanno marcendo nel deposito To… -