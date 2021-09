DIRETTA F1 | GP Sochi 2021 in DIRETTA | FP3 cancellate per la pioggia! Qualifiche spostate a domani?

Leggi su oasport

(Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE MICHAEL MASI: “? PRIORITA’ RESTA IL SABATO, MA POTREBBERO VENIREA DOMENICA” COSA SUCCEDE SE LEVENGONO11.00 La FP3, ripetiamo, è stata cancellata e non verrà recuperata. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 10.56 Torneremo in live più per lee vedremo come si svilupperà la situazione. In caso che la pioggia prosegua in maniera battente oppure la visibilità non aiuti, tutto sarà rimandato a domattina. Nel caso ulteriore, poi, che anche domattina sarà così il meteo, lenon si disputeranno e varrà la FP2 di ieri 10.54 A questo punto cercheremo di capire nelle prossime ore cosa si deciderà per le. Michael Masi ha ...