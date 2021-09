Diletta Leotta ospite a Verissimo | confermata la rottura con Can Yaman

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 25 settembre 2021), oggi 25 settembre, è statadel salotto di, intervistata di Silvia Toffanin. La bellaha confessato che la sua storia con l’attore turco Canè terminata. Al momento i due sono distanti e le nozze sono state annullate, anche se la bionda commentatrice sportiva auspica un ritorno di fiamma. GF Vip 6, guai per Alfonso Signorini: il reality rischia di chiudere in anticipo La sesta edizione del reality potrebbe finire in anticipo se gli sponsor seguiranno l'appello del Moige: ecco cosa è successo Can Yan e: il matrimonio non ci saràè stata ...