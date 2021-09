BSB, Oulton Park: capolavoro di Tarran Mackenzie in Gara 1 (Di sabato 25 settembre 2021) Con la Gara del sabato del British Superbike sul circuito di Oulton Park , è iniziato ufficialmente lo Showdown di fine stagione che decreterà il campione 2021 della serie d'oltremanica. La corsa non ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021) Con ladel sabato del British Superbike sul circuito di, è iniziato ufficialmente lo Showdown di fine stagione che decreterà il campione 2021 della serie d'oltremanica. La corsa non ...

Ultime Notizie dalla rete : BSB Oulton BSB, Oulton Park: capolavoro di Tarran Mackenzie in Gara 1 Con la gara del sabato del British Superbike sul circuito di Oulton Park , è iniziato ufficialmente lo Showdown di fine stagione che decreterà il campione 2021 della serie d'oltremanica. La corsa non ha deluso le aspettative, con un gruppo di cinque piloti a ...

IDM: gran finale a Hockenheim, al via anche Luca Vitali BSB: scatta lo Showdown sul circuito di Oulton Park Alex Polita out, Luca Vitali al suo posto Ci saranno dei cambiameti anche per quanto riguarda i colori italiani. Già assente per infortunio alle ...

