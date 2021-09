Stella Creasy alla Camera dei Comuni col neonato per i diritti delle donne (Di venerdì 24 settembre 2021) È una dimostrazione di quanto sia difficile per le donne tornare al lavoro dopo aver avuto figli. La deputata laburista britannica Stella Creasy si è presentata alla Camera dei Comuni col figlio, neonato, stretto al petto. Ha voluto dimostrare ai colleghi i problemi che affrontano quotidianamente le donne con figli. Ha parlato di istruzione e diritti e ha avuto un colloquio acceso con un deputato conservatore Jacob Rees-Mogg, padre di sei figli. Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 settembre 2021) È una dimostrazione di quanto sia difficile per le donne tornare al lavoro dopo aver avuto figli. La deputata laburista britannica Stella Creasy si è presentata alla Camera dei Comuni col figlio, neonato, stretto al petto. Ha voluto dimostrare ai colleghi i problemi che affrontano quotidianamente le donne con figli. Ha parlato di istruzione e diritti e ha avuto un colloquio acceso con un deputato conservatore Jacob Rees-Mogg, padre di sei figli.

Ultime Notizie dalla rete : Stella Creasy Gb: Stella Creasy con il suo bebè alla Camera dei Comuni Londra. Ha preso posto alla Camera dei Comuni con il suo bimbo ben stretto al petto: è la deputata laburista britannica e neo - mamma Stella Creasy. Intendeva mostrare ai colleghi quanto sia difficile per una madre presenziare alle sedute . Una volta intervenuta, ha avviato un botta e risposta col conservatore Jacob Rees - Mogg, ...

