Star in the star, eliminati Gloria Guida e Ronn Moss: qualcosa non quadra (Di venerdì 24 settembre 2021) Colpo di scena nella seconda puntata dello show di Ilary Blasi L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 24 settembre 2021) Colpo di scena nella seconda puntata dello show di Ilary Blasi L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Giovedì 23 settembre 2021. Fino all’ultimo battito al 20,4%, Star in the star fermo all’11,5%, Del Deb… - blogtivvu : Ascolti TV 23 settembre: Star in the star conferma il flop, rischio chiusura anticipata, dati auditel prima serata… - XanderrFFXI : @IGN F zero x , star fox 64, and Ecco the dolphin -