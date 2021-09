Roger Federer sulla Laver Cup: “Sarò certamente coinvolto in futuro” (Di venerdì 24 settembre 2021) Il campione svizzero della racchetta Roger Federer si è espresso sulla Laver Cup che si disputerà in quel di Londra. L’evento da lui creato, che ha come scopo quello di omaggiare la leggenda australiana, potrà vantare tantissimi nomi di rilievo. Le parole del tennista elvetico sono andate anche sulle sue attuali condizioni fisiche. Le dichiarazioni di Roger Ferderer sulla Laver Cup Ecco cosa ha detto il campione svizzero di tennis alla radio elvetica Srfsport ed al New York Times: “Sto molto bene, la riabilitazione sta procedendo passo dopo passo e il peggio è ormai alle spalle. Quando torni da un infortunio, ogni giorno è un giorno migliore. Ci sono già passato lo scorso anno, quindi non è per niente un problema a livello mentale. Vorrei giocare la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Il campione svizzero della racchettasi è espressoCup che si disputerà in quel di Londra. L’evento da lui creato, che ha come scopo quello di omaggiare la leggenda australiana, potrà vantare tantissimi nomi di rilievo. Le parole del tennista elvetico sono andate anche sulle sue attuali condizioni fisiche. Le dichiarazioni diFerdererCup Ecco cosa ha detto il campione svizzero di tennis alla radio elvetica Srfsport ed al New York Times: “Sto molto bene, la riabilitazione sta procedendo passo dopo passo e il peggio è ormai alle spalle. Quando torni da un infortunio, ogni giorno è un giorno migliore. Ci sono già passato lo scorso anno, quindi non è per niente un problema a livello mentale. Vorrei giocare la ...

