PNRR | Draghi richiama all’ordine i Ministri | riforme e investimenti in ritardo

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) –mette in riga i suoie non lascia spazio alle giustificazioni: c’è già unnellee negliprevisti dal Recovery Plan. Il CdM di ieri sul taglia bollette è stata l’occasione anche per fare il punto sull’implementazione del: ottoapprovate su ventisette e cinquerealizzati su ventiquattro da realizzare entro la fine dell’anno. Il bilancio è emerso da una informativa al Consiglio dei, effettuata dal sottosegretario Roberto Garofoli e dal Ministro dell’Economia Daniele Franco, a termine della quale il Premier ha dichiarato: “Dobbiamo mantenere la stessa ambizione e determinazione che abbiamo avuto negli scorsi mesi”. La strada è dunque ancora tutta ...

Advertising

Confindustria : #Campagnavaccinale, #PNRR, obbligo del green pass: azioni del Governo Draghi che in pochi mesi hanno trasmesso al P… - Palazzo_Chigi : #Confindustria2021, Draghi: #PNRR progetto decisivo per il futuro dell'#Italia. Dobbiamo cogliere l’opportunità per… - Palazzo_Chigi : #Confindustria2021, Draghi: Gli investimenti infrastrutturali del #PNRR destinano almeno il 40% delle risorse al… - ComunistaRosso : RT @MatteoCa_: Dopo il meeting con Confindustria Draghi prese il Pnrr, lo diede agli industriali e disse: Prendete e intascatene tutto, que… - MatteoCa_ : Dopo il meeting con Confindustria Draghi prese il Pnrr, lo diede agli industriali e disse: Prendete e intascatene t… -

Ultime Notizie dalla rete : PNRR Draghi

Il tema della precarietà divide (lo stessoha detto che l'ascesa dei contratti a tempo ... Il governo ha anche fatto il punto sull'attuazione dei 51 obiettivi previsti dalper fine anno, al ......la sottosegretaria allo sport è d'accordo con il ministro Bianchi e con il primo ministro... Abbiamo una carenza davvero importante e attraverso le risorse delpossiamo consentire a quei ...(Teleborsa) - Draghi mette in riga i suoi Ministri e non lascia spazio alle giustificazioni: c'è già un ritardo nelle riforme e negli investimenti previsti dal Recovery Plan. Il CdM di ieri ...Draghi parla e ragione in una prospettiva di lungo periodo, come a lasciare intendere che il suo lavoro a Palazzo Chigi è ancora lungo. Mario Draghi parla davanti all'assemblea di Confindustria, final ...