Patto Draghi | Letta e Conte rilanciano | “La priorità è il salario minimo”

Advertising

EnricoLetta : Bene! #Draghi lancia a Sindacati e Imprese la proposta di un grande Patto per il lavoro e la crescita. Noi siamo d’… - Palazzo_Chigi : #Confindustria2021, Draghi: Si può cominciare a pensare a un patto economico, produttivo, sociale del Paese. Tantis… - mariacarla1963 : RT @Musso___: Alitalia - società liquidata e dipendenti riassunti con tagli allo stipendio 50% È bene sapere che Draghi non può cedere, pe… - alfredotec6 : RT @tomasomontanari: Il “patto” imposto da #Draghi e dai padroni è la perpetuazione dello stato delle cose: i ricchi sempre più ricchi, i p… - AngelaGianoli : RT @tomasomontanari: Il “patto” imposto da #Draghi e dai padroni è la perpetuazione dello stato delle cose: i ricchi sempre più ricchi, i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Patto Draghi

... Enrico Letta chiedeva l'apertura del dibattito, 'in chiave europea', Giuseppe Conte indicava il salario minimo come una priorità del '' proposto da Marioalle parti sociali all'assemblea ...Enrico Letta per il Partito Democratico e Giuseppe Conte per i 5 Stelle hanno in effetti chiesto davanti ai sindacati che uno dei cardini delproposto dasia proprio il salario minimo."I dipendenti di Mps sono in sciopero e la loro mobilitazione è accompagnata da una lettera aperta. Crediamo che la loro legittima richiesta di essere convocati dal Governo, e di non pagare il costo d ...L’Italia triplica il suo impegno per quanto riguarda la donazione di vaccini ai Paesi poveri, passando dalle 15 milioni di dosi annunciate al Global Health Summit di Roma lo scorso maggio ai 45 milion ...