Nintendo Direct settembre 2021 | a ottobre l’ultimo DLC di Super Smash Bros Ultimate

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nulla di fatto: ildici dà appuntamento aper svelareDLC diNon c’è(o meglio, dovremmo dire che non c’era fino ad ora) senza un annuncio dedicato al picchiaduro più amato dai fan della Grande N, ma quello diha saputo coglierci alla sprovvista rimandandoci adper sapere chi siaDLC di. Non lo avevamo escluso, d’altronde, ma speravamo che la nostra prima ipotesi si rivelasse infondata. “Potremmo non vedere proprio ...

Pochi giorni fa la casa di Kyoto ha annunciato un nuovo, previsto per la nottata di oggi e durante il quale verranno svelate tutte le novità attese a fine anno su Switch. I possessori della piattaforma ibrida che ospita giochi come ...Kirby: Discovery e il periodo d'uscita di Bayonetta 3 potrebbero essere annunciati ufficialmente durante ildi stanotte, che inizierà quando qui in Italia sarà mezzanotte, e sarà ...Nulla di fatto: il Nintendo Direct di settembre ci dà appuntamento a ottobre per svelare l’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate.Ecco quanto mostrato nel corso del Nintendo Direct del 24 settembre, che ha offerto tante novità nel corso di 40 minuti di streaming.