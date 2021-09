Monitoraggio scuole, ministero: i test salivari ai bambini anche a casa (Di venerdì 24 settembre 2021) Nell'ambito dei monitoraggi Covid nelle scuole i test salivari ai bambini potranno essere fatti anche a casa da parte dei genitori, riporta una nuova circolare del ministero della Salute. Nel ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Nell'ambito dei monitoraggi Covid nelleaipotranno essere fattida parte dei genitori, riporta una nuova circolare deldella Salute. Nel ...

Advertising

istsupsan : ??Con l'inizio delle #scuole parte un monitoraggio dell'epidemia #Covid19 per i più giovani ??Anche nelle fasce di e… - notiziedabruzzo : #COVID19 Al via il monitoraggio nelle scuole con test salivari molecolari - Onda_Tv : “Scuole sentinella”. Al via monitoraggio con test salivari - il_meridio : Presentato il Piano operativo per il monitoraggio della circolazione del Covid nelle scuole dell’Asp di Vibo: - VallePeligna : “Scuole sentinella”. Al via monitoraggio con test salivari -